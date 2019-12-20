التحقيق مع دنيا بطمة لاتهامها بالتورط في "فضائح الفنانين"

استدعت الشرطة المغربية الفنانة دنيا بطمة، للتحقيق معها في تورطها بفضائح الفنانين وابتزازهم عن طريق أحد الحسابات على موقع "إنستغرام".ووفقًا لوسائل إعلام محلية مغربية فإن استدعاء دنيا بطمة يأتي بقصد الاستماع إليها على خلفية حساب "حمزة مون بيبي" والخاص بالتشهير بالفنانين والعمل على ابتزازهم.وأوضحت المعلومات الصحفية، أن الاستدعاء جاء بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدّى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على الحساب "حمزة مون بيبي" إذْ طالب بالاستماع إلى المغنية دنيا بطمة لأن عددًا من المتهمين والضحايا يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب.

ولم ترد دنيا بطمة حتى اللحظة على ما تم نشره بشأن هذا الاستدعاء، ويبدو أن الأمر سيتم حسمه بعد عودتها للمغرب إذ تواجدت "دنيا" خلال اليومين الماضيين في مدينة برشلونة الإسبانية لإحياء حفل زفاف خاص، وفي مصر، حسبما أعلنت إدارة مهرجان انترناشونال فاشون أورد للاحتفال بمصممي الأزياء وعرض جديدهم للعام الجديد 2020، حيث أحيت حفل المهرجان بحضور عدد من نجوم الفن.

وكان المنتج البحريني محمد الترك قد نفى في مقطع فيديو سابق له تورُّط زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وشقيقتها ابتسام، في قضية حساب الفضائح "حمزة مون بيبي" الذي تم توقيفه.واتّهم الترك عبر المقطع وسائل إعلام مغربية بخلق الفتنة على غرار موقع "شوف تيفي"، مشيرًا إلى أنه سيُقاضي الموقع المذكور سلفًا، لنشره أخبارًا زائفة حول زوجته، مؤكدًا عدم صلتها من قريب أو بعيد بحساب الفضائح "حمزة مون بيبي".

وكانت مواقع التواصل قد تداولت أنباء عن اعتقال صاحب الحساب، والتحقيق مع عدد من الأشخاص الذين كانوا يُسرّبون له أخبار الفنانين، فيما واجهت الفنانة دنيا بطمة اتهامًا من قبل عدد من الفنانين بكونها هي وصديقاتها وراء هذا الحساب، وتستخدمه لتصفية حسابات، خاصةً أن صاحبه دأب على مدحها والدفاع عنها.يُذكر أن عدد الموقوفين بسبب حساب "حمزة مون بيبي" بلغ 6 أشخاص، بينهم مصممة أزياء معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "سكينة غلامور" ومراسل أحد المواقع الإلكترونية المغربية وشخص ثالث كان شهيرًا باسم "صاحب الفيراري"، وذلك بتهمة "السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

دنيا بطمة تحتفل بطرح أغنية أغنيتها الجديدة "ندمانة"

بطمة تكشف حقيقة منعها من دخول المغرب وتتحدث عن أزمتها مع عساف