إلهام شاهين تصف رحيل الفيشاوي وهيثم أحمد زكي بـ"الأسوأ في 2019"

وصفت الفنانة إلهام شاهين عام 2019 بـ"السيئ"، وقالت: "على مدار العام لم أخلع الملابس السوداء، فقد رحل أعز أصدقائي ومنهم فاروق الفيشاوي والمخرج القدير سمير سيف".

وأضافت: "خلال هذا العام صدمت برحيل هيثم أحمد زكي، فرحيله صدم الجميع وحتى الآن لا أستطيع استيعاب الأمر".وأوضحت إلهام شاهين أن خلال عام 2019 فقدت والدة يسرا ووالدة هالة صدقي، موضحة أنها كانت شديدة التعلق والارتباط بهما. قد يهمك ايضاً: إلهام شاهين تكشف موعد تصوير فيلم "حظر تجول" إلهام شاهين تكشف أنها لا تُهاجم رجال الدين

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