أحد صناع مسلسل Lodge 49 يؤكد إلغاءه بعد شائعات عودة المسلسل من جديد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من انتشار الشائعات الفترة الماضية، حول طرح موسم ثالث من مسلسل Lodge 49، الذى يعرض على شبكة AMC، إلا أن أحد العاملين بالمسلسل ويدعى جيم جافين، أكد إلغاء المسلسل بعد موسمه الثانى.

وعلق جافين على الأمر، قائلا " أنه من الحزين أن أقوم بتأكيد خبر إلغاء مسلسل Lodge 49، ولكننا لم نستطع الحصول على شبكة جديدة، لتقوم بأعمال الإنتاج، والعرض، وذلك بسبب قوائمهم المزدحمة".

وأكمل جافين حديثه، قائلا: "إلغاء المسلسل بعد موسمين من عرضه، شيء أفضل من عدم ظهوره إلى الضوء في الأساس، سنظل نحاول جاهدين، أن يكون له مكان في المستقبل، ولكن إلى الان لا توجد أي معلومات جديدة حول الأمر".

وأنهى جافين حديثه قائلا:"أريد أن أشكر كل العاملين على المسلسل، وكل من شارك في نجاحه، على مدار موسمين، ونؤكد لكل المتابعين أننا نشعر بالحزن مثلهم"، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

يذكر أنه كانت قد أعلنت شبكة AMC عن إلغاء مسلسل Lodge 49، بعد موسمين من عرضه، وتم عرض آخر حلقات الموسم الثاني من السلسلة في شهر أكتوبر الماضى، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

ويدور مسلسل Lodge 49 حول قصة شون دادلي، راكب أمواج يبحث عن هدف في حياته بعد وفاة والده، ووجد فندق غريب ومع الوقت أصبح واحد من أعضاء جماعة The Ancient Order of the Lynx.

مسلسل Lodge 49 من بطولة وايت راسل، برنت جينينجر، سونيا كاسيدي، ليندا إيموند، ديفيد باسكيسي، وإريك ألان كريمر، وبلغ متوسط مشاهدة المسلسل في الفئة العرية بين 18 و 49 عام، حوال الـ 198 ألف مشاهد أسبوعيًا لموسمه الثاني.