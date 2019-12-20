شكرا لقرائتكم خبر عن تعويذة سحرية تعيد نصف جسد والد توم هولاند المتوفى فى Onward.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأنيميشن Onward تريلر الفيلم، وذلك لتكثيف الدعاية للعمل، بعدما طرحت 4 بوسترات جديدة للفيلم المقرر طرحه في دور العرض حول العالم فى 6 مارس من العام المقبل 2020.

ويظهر التريلر محاولة توم هولاند لاستعادة والده المتوفي من خلال عصا سحرية تعتبر ارث عائلي حيث استخدمها توم لاعادة والده للحياة إلا أن التعويذة تعيد نصف جسد الاسفل للحياة فقط ليصبح والده قدمين تسير علي الارض فقط دون رأس أو ذراعين ، ليخوض توم رحلة خطيرة لوضع حل لتلك الازمة.

فيلم Onward بأصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.

ويدور فيلم الأنيمشن Onward حول شقيقين قزمان في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا.

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