قنوات MBC تحصل على حقوق عرض "الآنسة فرح" لرانيا يوسف (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

أطلقت الصفحة الرسمية لشركة S Productions البوستر الرسمي والمقدمة التشويقية لمسلسل الآنسة فرح، بعدما حصلت الشركة على حقوق إنتاج نسخته العربية والمأخوذة من المسلسل الأمريكي الشهير Jane the Virgin، كما حصلت قنوات MBC على حقوق عرض المسلسل، ومن المقرر ان يتم الإعلان عن ميعاد إطلاقه قريبًا.

مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

مسلسل Jane the Virgin كان قد ترشح لجائزة جولدن جلوب كأفضل مسلسل أمريكي، بجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز AFI الأمريكية.