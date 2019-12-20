شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى بين الغناء والتمثيل فى "ست البنات" و"أشباح أوروبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين في أغنية جديدة مع المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، وهي من ألحان مودي سعيد، وتوزيع الموسيقي توما، ومن المقرر طرحها خلال موسم صيف 2020.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها أحمد علاء الدين مع اللبنانية هيفاء وهبي، حيث تعاونا من قبل فى ألبوم "حوا"، بأغنية "ست البنات"، وهي من ألحان NiiiS.

يذكر أن هيفاء وهبي تواصل حاليا تصوير فيلم جديد بعنوان "أشباح أوروبا "، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.