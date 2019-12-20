رانيا يوسف والدة أسماء أبو اليزيد في "الآنسة فرح"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: طرحت الصفحة الرسمية لشركة S Productions الملصق الدعائي الرسمي والفيديو الترويجي لمسلسل "الآنسة فرح" الذي يجمع في بطولته أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج. علماً أن "يوسف” تلعب دور والدة الفنانة الشابة “أسماء أبو اليزيد” التي تُجسد دور “فرح”.

الجدير ذكره أن هذه الشركة امتلكت حقوق إنتاج نسخته العربية والمأخوذة من المسلسل الأميركي الشهير "Jane the Virgin" الذي عُرض في خمسة أجزاءٍ على شبكة “CW” الأمريكية، ورُشِّح لجائزة جولدن جلوب كـأفضل مسلسل أميركي، كما حصلت بطلته على جائزة جولدن جلوب كـأفضل ممثلة. وحصل أيضاً على جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز AFI الأميركية، بالإضافة إلى أكثر من 10 جوائز أخرى حصدها بمهرجانات مختلفة.

يشار إلى أن سيناريو العمل وحواره من تأليف محمود عزت وعمرو مدحت، فيما يتقاسم إخراجه أحمد الجندي ووائل فرج. علماً أن قنوات MBC تولت حقوق عرضه في الوطن العربي، وسيتم الإعلان عن ميعاد طرحه قريبًا على mbc4.

