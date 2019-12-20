سميرة سعيد تشوِّق الجمهور لـ"Hollelah"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة سميرة سعيد موعد طرح كليبها الجديد عبر حسابها على "إنستغرام" حيث نشرت الملصق الدعائي بإطلالة عصرية بنظاراتها الشمسية.
وتحمل الأغنية الجديدة عنوانا مُلفتاً هو "
هُليلة"، فيما أشارت "سعيد" بتعليقها لموعد طرحها المقرر يوم غد السبت 21 ديسمبر". وهو الموعد المحدد للحلقة الأخيرة من برنامج The Voice(أحلى صوت) الذي تشارك فيه بين المدربين النجوم.View this post on Instagram
#Hollelah Coming Soon.. Saturday 21 of December 🧡 Creative Direction: @nidalhani | @taglinemena Photography by: @nourankhalifaworld MUA: @rehamkhalifaa @khalifaswonderlandd Styled by: @yasminekenawi Hair by: @hamomohsen Jewelry by: @glamour.jewellery Contact Lenses: @adore_egypt
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