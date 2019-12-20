شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يحتفلون بصحبة أزواجهم بجوائز النيل للدراما.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات رومانسية رقيقة عبر السوشيال ميديا، احتفى عدد من نجوم الفن برفقة زوجاتهم عقب حصولهم على جوائز حفل قناة نايل دراما لتكريم نجوم الدراما المصرية والعربية.

الفنان ماجد المصرى أهدى جائزته إلى زوجته، حيث نشر صورته بصحبتها، وعلق قائلاً: "جائزة النيل للدراما عن مسلسل زلزال بهدى الجائزة للحب الكبيرزوجتى الغالية".



ماجد المصرى

ووجهت الإعلامية أسما شريف منير رسالة رقيقة إلى زوجها الفنان محمود حجازى، حيث قالت: "أنا فخورة بيك، مبروك يا قلبى، ديماً ناجح.. إحساس حلو أوي أن تعبك يتقدر لأنك حقيقي بذلت مجهود كبير.. بحبك".

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أسما شريف منير

ونشر الفنان صلاح عبد الله فيديو عقب تكريمه، قائلاً: "من حفل الوطنية للإعلام.. البهجة مدخلها الحب".

وأقيم الحفل برعاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذى سلم تكريمات وجوائز الدراما المصرية والعربية للنجوم الذين تميزوا على شاشات التليفزيون المصرى وبحضور الإعلامية إيناس عبد الله رئيس قناة النيل للدراما والمخرج أسامة البهنسى رئيس قطاع القنوات المتخصصة.