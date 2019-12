شكرا لقرائتكم خبر عن مورفيد كلارك تشارك فى بطولة مسلسل Lord Of The Rings.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار صناع مسلسل Lord Of The Rings، على بطلة مسلسل His Dark Materials، مورفيد كلارك، لتقديم دور جالادريال، وبالتالي تنضم كلارك إلى طاقم الممثلين المتواجدين فى العمل وهم ماركيلا كافينا وجوزيف مول وماكسيم بالدري.

وأوضحت المصادر أن كلارك ستلعب دور جالادريال في شبابها، الشخصية الشهيرة التي صورتها كيت بلانشيت في فيلم " Lord Of The Rings " و " The Hobbit"، ولكن رفضت شبكة أمازون التعليق على الخبر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety ".

وعلى سياق متصل، منحت شركة أمازون الضوء الأخضر للبدء فى العمل على الموسم الثانى من المسلسل المنتظر عرضه Lord of the Rings، الذى يتم تصوير الموسم الأول منه حاليًا فى نيوزيلندا، والمستوحى أحداثه من سلسلة الأفلام الشهيرة.

المسلسل، المقرر عرض أولى حلقاته نهاية العام القادم، يتم تطويره من قبل فريق كتابة يضم كلًا من JD Payne وPatrick McKay، على أن يتم تدريجيًا ضم بعض الكتاب الجدد بعد الانتهاء من كتابة الخطوط العريضة للسلسلة.

وكانت شركة أمازون قد كشفت فى نوفمبر عام 2017 عن نيتها، لـ إنتاج سلسلة Lord of the Rings فى عدة مواسم، بعد الانتهاء من شراء حقوق البث والكتابة من صناع السلسلة الأصليين، بعد انتهاء المسلسلة التاريخى Got، على أن تشمل تكلفة السلسلة الجديدة ما يقارب المليار دولار تطرح بداية من عام 2021.