شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز ينتهى من تسجيل أغنية "فاكرينى مرتاح" بتوقيع شريف حمدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان محمد عز من تسجيل أغنية سنجل جديدة بعنوان "فاكرينى مرتاح"، وهي من كلمات وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم، ومكساج محمد جودة، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

وهذه لم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها شريف حمدان مع محمد عز، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "شبعان دلع"، وهي من كلمات إسلام القبارى، وتوزيع الموسيقى باسم منير، ومكساج محمد جودة.

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من ناحية أخرى يشارك محمد عز في مسلسل "الأخ الكبير"، بطولة النجم محمد رجب، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى، حيث يجسد عز أحد الشخصيات الرئيسية فى العمل.

يذكر أن آخر أعمال محمد عز مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، ومسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى.