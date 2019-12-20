بالصور.. لاميتا فرنجية تزين شجرة عيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها على "إنستجرام" تفاصيل أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت لاميتا في الصور تزين شجرة عيد الميلاد استعدادًا للعام الجديد، وعلقت: "مساء الخير".

يذكر أن آخر أعمال لاميتا فيلم "بنت من دار السلام"، عام 2014، وشاركها البطولة عدد من الفنانين من بينهم رحاب الجمل، ورندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.