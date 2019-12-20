بالصور - تكريم تامر حسني على مسرح وزارة الشباب والرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كرم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مساء اليوم، على مسرح وزارة الشباب والرياضة، الفنان تامر حسني لتأثيره الإيجابي على الشباب داخل المجتمع، وذلك بحضور الموسيقار هاني مهنا، والإعلامية سلمى الشماع.

وشكر الفنان تامر حسني، وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم والملوس لشباب مصر، وكذا تقديره لتكريمه في احتفالية كبري احتضنها مسرح الوزارة، مبينا أهمية تحلي الشباب بالإصرار والتحدي لتحقيق النجاح والتوفيق في مشوارهم العملي، وسرد مشواره الفني والذي انطلق من رعاية ودعم وتبني الإعلامية سلمى الشماع له.

وقام تامر بتأدية أغنيتين على مسرح الوزارة مشاركًا الشباب الفائزين في مسابقة إيجي تالنت وسط تشجيع من جميع الشباب الحضور.

ووزع وزير الشباب والرياضة بتوزيع جوائز "إيجي تالنت" غنى لتامر حسني، والتي تنظمها الوزارة للكشف عن المواهب الشابة وإبداعها الفني في مختلف المجالات، حيث فاز بالمراكز الأولى بالمسابقة الغنائية كل من سحر سليمان وحازم أحمد ومصطفى هشام.

وقالت موسوعة جينيس، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن جمهور الفنان تامر حسني استطاع كسر الرقم القياسي العالمي، للأرقام القياسية لـ"أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات"، وليس "الفنان الأكثر تأثيرًا وإلهامًا في العالم" كما نشر في العديد من وسائل الإعلام.