بالفيديو.. عمرو دياب يراقص دينا الشربيني على أغنية أجنبية

تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو، للفنان عمرو دياب، ودينا الشربيني.

وظهر الهضبة، في مقطع الفيديو، وهو يراقص الفنانة دينا الشربيني على أنغام أغنية أجنبية.

يشار الى ان عمرو دياب، كان قد كشف عن مفاجئة جديدة لجمهوره في السعودية والوطن العربي، حيث من المقرر أن يشارك الهضبة

في مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، المقرر تنظيمه فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض.

شاهد الفيديو..

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