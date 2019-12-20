تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو، للفنان عمرو دياب، ودينا الشربيني.
وظهر الهضبة، في مقطع الفيديو، وهو يراقص الفنانة دينا الشربيني على أنغام أغنية أجنبية.
يشار الى ان عمرو دياب، كان قد كشف عن مفاجئة جديدة لجمهوره في السعودية والوطن العربي، حيث من المقرر أن يشارك الهضبةفي مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، المقرر تنظيمه فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض.
شاهد الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عمرو دياب يراقص دينا الشربيني على أغنية أجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.