باميلا الكيك تطلق صرخة ثلاثية الأبعاد للوطن والمرأة والسياسيين

ميرنا وليد - بيروت - بالأمس، فجّرت الممثلة اللبنانية ​باميلا الكيك​ صرختها في برنامج "منّا وجرّ" الذي يقدمه الإعلامي ​بيار رباط​، باسم الملايين من اللبنانيين الذين يعانون اليوم من الظروف الإقتصادية الصعبة. وانتقدت بقوّة الواقع السياسي والسياسيين من دون استثناء وأشارت الى الجيل الجديد الذي لن يقبل بسياسة القهر والتجويع بعد اليوم، خصوصاً بعدما تمّ تجميد أموال الناس ودفعوا بعضهم الى الهجرة واعتقلوا بعضهم الآخر لأنهم طالبوا بأبسط حقوقهم.

وعبّرت باميلا الكيك عن أن الناس ملّوا من الوعود الكاذبة وينتظرون الأفعال الحقيقية من السياسيين وتحدّثت عن الفتن التي زرعوها بين اللبنانيين في الدين والسياسة والعرق والثروة. ولفتت الإنتباه الى أن ما يجمعنا أقوى بكثير من الذي يفرقنا.

وتوجهت باميلا بكلمة مؤثرة الى اللبنانييين وقالت لهم: " يا أهل بلدي لا تصمتوا، الصمت لغة الجبناء، الصمت خلق للخوف والعزلة" ووجهت تحية الى كل إمرأة لبنانية شاركت في ساحات الثورة ورفعت الصوت عالياً.

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والى جانب صرختها أطلّت باميلا الكيك بإطلالة مميزة ولوك جميل لفت الإنتباه وخصوصاً أدائها المميز في إلقاء كلمتها واختيار مفرداتها وتعابيرها. وفور انتهاء كلمتها اشعلت رواد مواقع التواصل الإجتماعي من خلال تأييدها وإعادة نشر ما قالته وكذلك تداول الفيديو من الحلقة.

باميلا الكيك كسرت جدار الصمت عبّرت بصوت عال رافعة سقف التحدي بوجه السياسيين الفاسدين وأعطت للفن الصورة الحقيقية التي نتمناها.