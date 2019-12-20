موجز الفن: تامر حسني يصدم الجمهور بإطلالته بثياب النوم وأنجي خوري تتصرف بطريقة غير أخلاقية

ميرنا وليد - بيروت - تامر حسني يصدم الجمهور بإطلالته بثياب النوم وأنجي خوري تتصرف بطريقة غير أخلاقية موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية لاميتا فرنجية بإطلالة في غاية الأنوثة –بالصور https://www.elfann.com/news/show/1258760 خاص الفن- غادة بشور: العبرة بالخواتيم https://www.elfann.com/news/show/1258749 خاص الفن- مساعي للصلح بين آمال ماهر وتركي آل شيخ..فهل تنجح؟ https://www.elfann.com/news/show/1258738 نادين نسيب نجيم تتغزل بلغة الضاد وهذا ما طلبته من محبيها-بالصورة https://www.elfann.com/news/show/1258768 أنجي خوري ترد على منتقديها بحركة إصبع "غير أخلاقية" https://www.elfann.com/news/show/1258786 تامر حسني يصدم محبيه بظهوره بثياب النوم – بالصور https://www.elfann.com/news/show/1258777 Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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