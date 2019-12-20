خاص الفن- أحمد شيبة قريبا في موسم الرياضخاص بالصور- جوزيف عطية ويوري مرقدي وربيع الزين يساهموا بمساعدة العائلات المحتاجةخاص الفن- كيف وصفت جيسي عبدو اطلالتها مع مصطفى الآغا؟خاص الفن- ناجي أسطا يستعد لطرح أغنية جديدة وهذه التفاصيلأنجي خوري ترد على منتقديها بحركة إصبع "غير أخلاقية"محمد حماقي وماجد المهندس ومايا دياب مفاجأة الـ Top 10 وعمر دياب يتراجع

ميرنا وليد - بيروت - بعد مشاركات مختلفةفي الفترة الماضية لنجوم الغناء في مصر في موسم الرياض، بدأ الإتفاق مع بعض نجوم الأغنية الشعبية في مصر من اجل المشاركة في حفلات ضمن موسم الرياض، فقد علمنا بأن الفنان المصري الشعبي ​أحمد شيبة​ صاحب اعنية "آه لو لعبت يا زهر" والتي قدمت ضمن عمل سينمائي وحققت رواجا وانتشارا كبيرا ، سيسافر خلال الفترة المقبلة للسعودية من اجل المشاركة في حفل غنائي كبير هناك ويحضر شيبة للعديد من المفاجآت سيتضمنها حفله واغنيات مختلفة.

بالإضافة للإتفاق مع عدد آخر من الفنانين ومنهم ايضا دياب ومحمود الليثي وبوسي ولكن لم يتم الإتفاق بشكل نهائي على الحفلات حتى الآن.

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