تراند اليوم : روبي وهند صبري ومنة شلبي.. نجمات تألقن في 2019

تركت نجمات الوسط الفني المصري بصمة في مسيرتهن الفنية خلال العام الجاري 2019، بعد تقديمهن أدوارا متميزة، وأنه من بين نجمات الوسط الفني اللاتي تألقن خلال العام 2019، منة شلبي وروبي وهند صبري.

منة شلبي

يعد هذا العام مميزا للفنانة منة شلبي لتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصولها على جائزة فاتن حمامة الدولية للإبداع، وأعربت عن سعادتها الكبيرة بهذا التقدير لمشوارها الفني.

شاركت شلبي، هذا العام في بطولة فيلم “خيال مآته”، أمام النجم أحمد حلمي، وشاركهما البطولة حسن حسني ولطفي لبيب، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي.

هند صبري

انضمت الفنانة التونسية، هند صبري، في بطولة فيلم “الفيل الأزرق 2″، الذي عرض خلال هذا العام في دور السينما، وحقق إيرادات قياسية، ربما تعد الأعلى في تاريخ السينما المصرية.

وذلك في وقت أشاد النقاد والجمهور بالدور الذي قدمته صبري، حيث قدمت شخصية مريضة نفسيا، فيما شاركت في بطولة فيلم “الكنز 2” وقدمت من خلاله شخصية الملكة حتشبسوت، فضلا عن مشاركتها كضيف شرف في فيلم “الممر” الذى ناقش إنجازات الجيش المصري أثناء حرب الاستنزاف، والذي حقق نجاحا باهرا.

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وحصلت هند صبري على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم التونسي “نورا تحلم”، من مهرجان الجونة السينمائي، وتم تكريمها على هامش مهرجان فينسيا السينمائي الدولي من مؤسسة الصحفيات الإيطاليات.

روبي

حققت الفنانة روبي هذا العام نجاحا باهرا بعدما شاركت في بطولة مسلسل “أهو ده اللي صار”، الذي قدمت من خلاله شخصيتين في العمل. وأتقنت دورها بشكل حاز على إعجاب الجمهور والنقاد، رغم إذاعة المسلسل خارج الموسم الدرامي الرمضاني.

وفي دور مختلف، شاركت روبي في بطولة فيلم “حملة فرعون”، وقدمت من خلاله مميزا وقدمت عددا من مشاهد الأكشن التي اتقنتها بشكل لافت وحقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه بدور السينما. وذلك في وقت انضمت روبي إلى أبطال الجزء الثاني من فيلم “الكنز”.

حنان مطاوع

أشاد عدد كبير من النقاد والجمهور بالأداء المميز للفنانة حنان مطاوع، بعدما شاركت في بطولة مسلسل “لمس أكتاف”، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وقدمت من خلاله شخصية جديدة ومختلفة تماما عما سبق وشاركت فيه من أدوار.

ويشار إلى أن مطاوع قامت بتصوير العمل أثناء فترة حملها في طفلتها “آماليا”، ما شكل تحديا كبيرا لها دون أن تعلن عن ذلك للمخرج وفريق العمل.