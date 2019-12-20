كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 03:53 صباحاً - كُلّف حسان دياب، امس الخميس، تشكيل حكومة جديدة في لبنان وهو أستاذ جامعي لديه تجربة سياسية قصيرة، لا ينتمي الى أي حزب سياسي، لكنه يدخل نادي رؤساء الحكومة مدعوماً من حزب الله.
وفي اول تعليق له على تكيف حسان دياب، شدد الرئيس سعد الحريري على انه “يجب أن نكون دائماً متفائلين ونحن كسلطة فشلنا فهل قدّمنا كهرباء واتصالات؟ لم نقدّم شيئاً للأسف و”بدّي لبنان يرجع”.
واضاف الحريري في حديث للـ”mtv”: “قمت بالتسوية لكي تعود المؤسسات ويسير البلد لكننا لم نلبِّ مطالب الناس وأنا سمعت مطالب الناس التي نزلت الى الشارع”.
وقال: “يجب أن نتقدّم والطريقة التي يمكننا الخروج فيها من الأزمة هي بحكومة أخصائيين وعلينا جميعاً بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي التكاتف والاستماع لكلمة الثورة لأنها علّمتني الكثير من الأمور”.
وأشار الى ان “كل مشكلة النفايات تقف على أي نوع تكنولوجيا علينا أن نعتمد وكذلك في الكهرباء “كل شي مسيّس”.
وقال الحريري: “سمعت صوت الناس منذ الدقيقة الأولى ولذلك أنا أول من رشّح نواف سلام ولكن تفاجأت بموقف القوات وأنا معتدل وسأستقبل حسّان دياب”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تكليف حسان دياب تشكيل حكومة جديدة.. سعد الحريري: “لست مرتاحاً لأنني أخاف على البلد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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