تكريم النجم مصطفي شعبان عن مسلسل " أبوجبل " في حفل نايل دراما لتكريم النجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام النجم مصطفي شعبان علي تميزه و تالقه في مسلسل " أبوجبل " الذي عرض في شهر رمضان الماضي وشارك في تسليم التكريم المخرج أسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة والاعلامية دينا عبدالله . مصطفي شعبان عبر عن سعادته بالتكريم و شكر القائمين علي الحفل والهيئة الوطنية للاعلام مؤكدا علي أهمية مثل هذه الاحتفالات التي تجمع رواد الفن ونجوم الدراما المصرية والعربية . Advertisements يذكر ان النجم خالد سليم بدا حفل قناة نايل دراما لتكريم نجوم الدراما المصرية والعربية بأغنيته الشهيرة " بلاش الملامة " التي لاقت استقبال حافل من كل الحضور. خالد سليم يتألق خلال الحفل بحضور كل نجوم الدراما المصرية ويغني باقة متميزة من اشهر واجمل اغانيه التي يتفاعل معها الحضور وينال عقب كل أغنية تصفيقا حارا واعجاب شديد . حضر الحفل منذ قليل عدد آخر من النجوم منهم محمد رمضان ودنيا سمير غانم وشقيقتها ايمي وخالد الصاوي وسيد رجب زاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي سيسلم تكريمات وجوائز الدراما المصرية والعربية للنجوم الذين تميزوا على شاشات التليفزيون المصري وبحضور الاعلامية ايناس عبد الله رئيس قناة النيل للدراما والمخرج اسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة .

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