شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يشكر جمهوره السعودى ويوعدهم بحفلات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المطرب سعد لمجرد، بالشكر إلى جمهور المملكة العربية السعودية، بعد إحياءه حفله الفنى فى موسم الرياض.

وقال الفنان سعد لمجرد:" شكرا لأهل المملكة العربية السعودية الطيبين على هذا الاستقبال الأكثر من رائع، استمتعت كثيرا و أنا أغنى على مسرح فنان العرب الأستاذ محمد عبدة، أعدكم إن شاء الله أن ارجع لإحياء حفلات عديدة بإذن الله ".



سعد لمجرد

وكان الفنان سعد لمجرد، أحيا مساء أمس الأربعاء، حفل غنائي ضخم بحضور الآلاف من الجمهور، وذلك على خشبة مسرح محمد عبده، في بوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد غياب 3 سنوات عن الغناء.

يذكرأن فعاليات "موسم الرياض" بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.