كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 03:00 صباحاً - رغم غيابها عن الساحة الاعلامية منذ فترة، الا ان وفاء الكيلاني عادت للظهور على وسائل التواصل الاجتماعي مجددا وذلك للترويج لاحدى ماركات العدسات.
وقد تألقت وفاء الكيلاني بلوك جديد، وذلك عبر صورة جديدة نشرتها على حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أطلت فيها بشكل جديد.
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كانت هذه تفاصيل خبر وفاء الكيلاني تتألق بإطلالة جديدة.. ولجين عمران تعلق: “قمر بكل حالاتك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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