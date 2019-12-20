وفاء الكيلاني تتألق بإطلالة جديدة.. ولجين عمران تعلق: “قمر بكل حالاتك”

كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 03:00 صباحاً - رغم غيابها عن الساحة الاعلامية منذ فترة، الا ان وفاء الكيلاني عادت للظهور على وسائل التواصل الاجتماعي مجددا وذلك للترويج لاحدى ماركات العدسات.

وقد تألقت ​وفاء الكيلاني​ بلوك جديد، وذلك عبر صورة جديدة نشرتها على حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أطلت فيها بشكل جديد.