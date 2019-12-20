شاهد.. فيفي عبده تتألق في وصلة رقص جديدة: “يا منعنع”!

كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 03:00 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي ترقص داخل منزلها على انغام اغنية “يا منعنع” للفنان المصري مصطفى حجاج. وعلقت فيفي عبده على الفيديو بعبارتها المشهورة: “‏يا مساء الفل من مصر أم الدنيا بحبك اوي أي لاف يو❤️”. وقد لاقى الفيديو اعجاب الكثير من متابعي فيفي عبده حيث قال احدهم: “جعل محد يرقص غيرك” فيما قال اخر: “اسطورة فيفي كل ما جايج تصيرين احلا ❤”

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