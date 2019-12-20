إنجي المقدم تستمتع بأجازتها في المجر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة المصرية إنجي المقدم إلى بودابست بالمجر لقضاء عطلتها الشتوية.

إنجي شاركت جمهورها في صور لها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ونشرت صور لها وهي ترتدي ملابس شتوية ثقيلة.

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الفنانة المصرية كتبت معلقة: «رحلة – الشتاء – بودابست»، وحازت صورها على إعجاب عدد كبير من محبيها.

على صعيد آخر، شاركت إنجي المقدم، مؤخرًا في مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، والذي حقق نسبة مشاهدة عالية فور عرضه وتدور أحداثه في فترة الأربعينات.

ويشارك في بطولته كلاً من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنه ‏جلال، وعزوز عادل، وانتاج تامر ‏مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة ‏رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب، وهو من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

إنجي المقدم كان آخر أعمالها في الدراما الرمضانية مسلسل «ليالي أوجيني»، والذي تم عرضه في عام 2018 في شهر رمضان بطولة أمينة خليل وظافر عابدين، كما شاركت عام 2017 في مسلسل «لا تطفئ الشمس، 30 يوم».