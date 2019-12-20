بسبب والدها.. مشادة كلامية بين إيمي طلعت زكريا ومُتابعة على انستجرام.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفعلت الفنانة المصرية إيمي طلعت زكريا على واحدة من متابعاتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

إيمي نشرت صورة جديدة لها مع الفنان سمير غانم، وكتبت تسأل جمهورها: «يا ترى دا فيلم ولا مسلسل ولا مسرحية؟».

واحدة من معجبات إيمي ردت وكتبت: «إيمي رجعت وخلاص نسيت أبوها»، مما جعل إيمي ترد قائلة: «خلاص أنا عندي فكرة، أنا هقعد في البيت وأنتي تصرفي عليا، ايه رأيك بدل ما أنتي فاضية تكتبي كده وحافظة مش فاهمة».

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يشار إلى أن عزاء طلعت زكريا، كان قد أقيم مساء الخميس 10 أكتوبر الماضي، بمسجد الحامدية الشاذلية، بحضور ‏عدد كبير ‏من ‏نجوم الفن والمجتمع، في مقدمتهم نجليّ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

إيمي طلعت زكريا تنشر صورها باستمرار مع والدها منذ وفاته، وأحيث ذكرى ميلاده منذ أيام، وتعبر عن افتقادها الشديد له من وقت إلى آخر.

وكان الفنان الراحل انتهى منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان “بعد الخميس”، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من ‏إخراج ‏المخرج ‏السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد.