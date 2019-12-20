بعد خلافاتها مع الشرنوبي.. عمرو سعد يتعاقد مع المنتجة سارة الطباخ.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري عمرو سعد تعاقده مع المنتجة سارة الطباخ لإدارة أعماله، من خلال حسابه على موقع «أنستجرام».

عمرو نشر صورة له مع سارة الطباخ، وكتب معلقًا: «توكلنا على الله أعلن توقيعي مع شركة سارة الطباخ لإدارة أعمالي في الفترة المقبلة مع الإعداد للشركة لمفاجآت كبيرة وتغيرات هامة مستقبلا».

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الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور عمرو سعد، كما أعلنت سارة الطباخ عن سعادتها بالتعاقد مع الفنان عمرو سعد.

سارة الطباخ هي مديرة أعمال الفنان محمد الشرنوبي سابقا، وخطيبته، ودخلت معه في خلافات كثيرة وصلت للقضاء، كما تعاقدت مؤخرا مع الفنان تامر عاشور.

كما يستعد عمرو سعد، هذه الأيام للقيام ببطولة فيلمين إحداهما كوميدي يقوم بكتابته حالياً الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، وذلك فى ثانى تعاون يجمعه بعمرو سعد بعد فيلمهما الذى أثار جدلا واسعا “مولانا”، ومرشح لإخراجه سعيد الماروق.

وكان آخر أعمال عمرو سعد فى السينما فيلم “فرعون”، وتم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، وفى الدراما مسلسل “بركة” من إنتاج سينرجى وتم عرضه خلال شهر رمضان الماضى ،من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، شاركه البطولة كمال أبو رية، هالة صدقى، محمد لطفى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة.