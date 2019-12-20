ليلى علوي تغني في حفل تكريمها بجامعة عين شمس.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كرمت جامعة عين شمس الفنانة المصرية ليلى علوي، بحضور عدد كبير من طلبة الجامعة.

الفنانة المصرية قامت خلال الحفل بغناء أغنية “علي صوتك” للكينج محمد منير، والتي غناها في فيلم “المصير” الذي شاركت فيه، وسط تفاعل كبير من الطلاب حضور الحفل.

وشهد حفل التكريم حضور المنتج محمد العدل وزوجته، والمخرج عمر زهران، والفنان حسين نوح، والمخرج محمد علي، والمصور عادل مبارز.

وقد تم عرض فيلم عن المشوار الفنى لليلى علوى، وأهم أعمالها السينمائية والتليفزيونية، وألقت الفنانة كلمة عقب تكريمها، تحدثت خلالها عن ذكرياتها بالجامعة، وفخرها لكونها من خريجي جامعة عين شمس.

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ليلى نشرت مجموعة صور من الحفل، على حسابها على “انستجرام”، وعبرت عن سعادتها الشديدة بهذا التكريم، بقولها: “سعيدة جدا بتكريمي في جامعتى العزيزة جامعة عين شمس اللى دخلتها تاني بعد 29 سنة”.

وأضافت: “بشكر كل من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورة جيهان رجب وكيلة كلية التجارة، والدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب والدكتورة هبه شاهين رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب ومدير المركز الإعلامي ودكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة، وصديقتي العزيزة اللي أدارت اللقاء الكاتبة الصحفية آمال عثمان. شكرا على التكريم وعلى حفاوة الإستقبال من الطلاب وكل العاملين بالجامعة”.

ووجهت الشكر لأصدقائها الفنانين الذين حرصوا على الحضور، بقولها: “أصدقائي اللي دايما في ضهري وحواليا في كل حاجة وشرفوني بوجودهم بشكر المنتج محمد العدل وحرمه والمخرج محمد علي والفنان الجميل وليد عوني والمخرج عمر زهران والأخ الفنان نوح والمصور الكبير عادل مبارز..وطبعا أختي وصديقتي الكاتبة آمال عثمان. شكرا لاحتفالكوا معايا وكلامكم اللي خلاني سعيدة ومبسوطة وفكرني بذكريات جميلة لا يمكن انساها”.