عضو جديد ينضم لعائلة منى زكي وأحمد حلمي.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة المصرية منى زكي جمهورها في صورة من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
منى نشرت صورة الكلب الجديد الذي انضم لعائلتهم، وكتبت معلقة: «شامشون فرد جديد في عائلتنا»، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من جمهور منى عبرحسابها الخاص.
منى زكي متزوجة من الفنان أحمد حلمي منذ عام 2000، وأنجبت منه ابنتها لي لي، وأنجبت بعد ذلك ابنها يونس وسليم.
الفنانة المصرية احتفلت منذ أيام بعيد ميلادها برفقة العائلة، والذي هو نفس تاريخ ميلاد زوجها أحمد حلمي، ويعتبر الثنائي من أشهر الثنائيات الفنية في مصر، حيث يعبر حلمي مرارا عن حبه لمنى وتقديره لها، وتفعل منى نفس الشيء.
يشار إلى أن منى زكي تنشغل حاليا في تصوير فيلم “العنكبوت” مع أحمد السقا، ظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.
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