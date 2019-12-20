بفستان تزينه الحروف العربية.. هند صبري تحتفل باليوم العالمي للغة الضاد بجلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة التونسية هند صبري لجلسة تصوير جديدة، احتفالا باليوم العالمي للغة العربية.

هند ظهرت في صور الجلسة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع انستجرام”، بملابس طبع عليها حروف ‏عربية وطبعات إسلامية مميزة.‏

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الفنانة التونسية أرفقت الصوربتعليق قالت فيه: ” للغة العربية سحر لا يستطيع أن يقاومه متذوق للأدب و الجمال و المعاني الجميلة”.

وكان زوج الفنانة التونسية هند صبري قد فاجئها الشهر الماضي بحفل عيد ميلاد مميز، دعا إليه عدد كبير من نجوم الفن، من أبرزهم يسرا، ليلى علوي، بسمة، بوسي، غادة عادل، منة شلبي، كندة علوش ووجها الفنان عمرو يوسف، والإعلامية إنجي علي، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان قد تزامن عيد ميلاد هند صبري مع حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، يوم 20 نوفمبر، وحين صعدت الفنانة التونسية إلى المسرح لتقديم جائزة فاتن حمامة للتميز لصديقتها الفنانة منة شلبي، أخبرت الحضور، في مقدمة حديثها، بأن اليوم يصادف عيد ميلادها، وهو ما دفعهم جميعا للغناء لها أغنية عيد الميلاد.