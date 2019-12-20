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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
أحيا الفنان المغربي سعد لمجرد، مساء الأربعاء 18 ديسمبر، حفل غنائي ضخم على خشبة مسرح محمد عبده، في بوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك بعد غياب 3 سنوات عن إحياء الحفلات.
الفنان المغربي تألق في الحفل بإطلالتين مختلفتين الأولى بذلة باللون الأحمر، أما الإطلالة الثانية فكانت قميص أسود مين بنقوش خضراء، فيما ظهر في إحدى الصور بعد أن لف العلمين السعودي والمغربي حول جسده.
لمجرد أشعل الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيه، والتي تفاعل معها الجمهور بشكب كبير، وكان من بين الأغاني التي قدمها أغنية “إنساي”، والذي كان قد شاركه في غنائها الفنان محمد رمضان.
الفنان المغربي حرص على توجيه رسالة شكر لرمضان، بقوله: “تحية كبيرة لأخوي وصاحبي محمد رمضان كنت بتمنى يكون معايا اليوم وبقدم له تحية على الكلام اللي بيقوله دائمًا بحقي ميرسي محمد”.
ويعد هذا الحفل هو أول حفل غنائي لسعد لمجرد منذ توقف دام لأكثر من 3 سنوات عن إحياء الحفلات، وذلك إثر اتهامه في قضية اغتصاب فتاة فرنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يشعل حفله بموسم الرياض بإطلالتين مختلفتين.. ويوجه رسالة لمحمد رمضان.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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