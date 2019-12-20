ظهور نادر للممثلة كريمان في عيد ميلادها الـ83.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية احتفلت الفنانة المصرية كريمان، بعيد ميلادها الـ 83 أمس الأربعاء 18 ديسمبر.

ونٌشر صورة للفنانة كريمان، في سن الشيخوخة، في ظهور نادر لها بعد سنوات طويلة من اعتزال الأضواء وعالم الشهرة، وبدت كريمان في الصورة بملامح مختلفة عن فترة الشباب مرتدية باروكة سوداء ومبتسمة بنفس الابتسامة التي اشتهرت بها في مسيرتها الفنية.

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الفنانة كاريمان، اسمها بالكامل كاريمان محمد سالم من مواليد القاهرة في يوم 18 ديسمبر عام 1936 درست في مدرسة الليسية وعملت في برامج الأطفال مع بابا شارو.

بدأت التمثيل في مسرح مدرستها حيث قدمت “قيصر وكليوباترا ” وعملت كطفلة في الإذاعة، واشتركت في ركن الأطفال وأثنى عليها بابا شارو.

عرفت بعزوفها عن الاختلاط بالوسط الفني ولم يعرف عنها سيرة خاصة حيث ابتعدت عن الأضواء دون سابق إنذار لمعت في دور البنت الشقية، وربما كان دورها في “بنات اليوم” من أحسن أدوارها رغم قصره، كما لعبت دور خطيبة مصطفى (إسماعيل يس) في فيلم الفانوس السحري، وكان أخر أعمالها الفنية عام 1967.