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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة المصرية نيرمين الفقي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».
نيرمين ظهرت في الصور وهي ترتدي بلوزة سوداء شفافة تظهر ملامح جسدها بشكل كبير، واختارت بنطلون نبيتي يحتضن قوامها الرشيق.
الصور أظهرت لياقة نيرمين ورشاقتها، وخاصة بعدما فقدت وزنها مؤخرا، وممارستها التمارين الرياضية بانتظام.
الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات جمهورها التي تغزلت في جمالها عبر حسابها الخاص.
نيرمين شاركت مؤخرا في الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، والذي كتبه الفنان عمرو محمود ياسين.
نيرمين كان أحدث أعمالها الدرامية الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، والذي حقق نجاحا كبيرا وشارك به سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمد عادل.
الفنانة المصرية حققت نجاحا كبيرا من خلال تقديم شخصية «عبير»، حيث حازت على إعجاب الجمهور من خلال ادائها.
نيرمين من جميلات الدراما المصرية قدمت في بداياتها عدد من الأدوار الناجحة ومنها : «الليل وآخره، الأصدقاء، حياة الجوهري»، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيم أتى بنتائج واضحة.. نيرمين الفقي أكثر رشاقة بإطلالة شفافة في أحدث ظهور.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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