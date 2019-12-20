داوود حسين يحصل على جائزة «الابن البار».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حصل الفنان الكويتي داوود حسين على جائزة “البغلي للابن البار”، وذلك نظرا لخدماته في مجال العمل الإجتماعي والتطوعي بالكويت.

الفنان الكويتي شارك جمهوره بمجموعة صور من حفل تكريمه، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعبر عن سعادته الشديدة بهذا التكريم.

حسين كتب: “جائزة البغلي للابن البار.. شكراً من القلب.. اهديها لكل قلب كبير جميل .. لكل ابن يقبل رجل أمه . لكل ابن يسهر بالساعات بجوار والديه في المستشفى”.

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وأضاف: “لكل انسان يقبل جبهة امه و ابوه قبل ان يخرج من البيت وبعد ان يعود .. الله يحفظ والديكم ابواب الجنه في الدنيا .. الشكر موصول للاخ العزيز برهان سلامة مصور جريدة النهار على هذه اللقطات الجميلة .. احبكم”.

وتابع: “كم هي جميلة لحظات التكريم و التقدير.. شكراً للعم ابراهيم طاهر البغلي على هذا التكريم.. شكراً لكل القائمين والف مبروك لكل الفائزين بهذه الجائزة الغالية.. جائزة الابن البار.. الله يوفق الجميع و يوفقنا”.

ووجه نصيحة لجمهوره، بقوله: “نصيحة أخو .. اللي عنده أم و أب .. لا يطوف ولا لحظه في انه يفرح قلوبهم.. يبوس راسهم يبوس رجلهم .. كل يوم يسألهم اذا كانوا راضين عنه والا لأ”.

واستطرد: “الأم و الأبو جنتين بالارض .. الله يرحم اللي توفوا .. و الله يحفظ الموجودين .. سووا اللي اقولكم عليه .. والله تحط راسك على مخدتك وانت مرتاح البال بشكل مو طبيعي .. احبكم”.