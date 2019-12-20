نيللي كريم تطمئن جمهورها بعد الجراحة في أول ظهور إعلامي لها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طمأنت الفنانة المصرية نيللي كريم، متابعيها على صحتها في أول ظهور إعلامي لها بعد خضوعها لجراحة استئصال ورم من وجهها في أمريكا.

نيللي كريم، قالت خلال لقائها في برنامج MBC Trending والمذاع عبر فضائية mbc 4: “أهم حاجة حب الناس والحمد لله أنا هذا شعرت به ولم أكن أحتاج شيء غير ذلك”.

وعبرت نيللي كريم، عن سعادتها بقدوم سنة 2020 متمنية أن تكون سعيدة مثل أرقامها.

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كما تحدثت عن مسلسلها الجديد “النصابين”، والذي تعود به للمنافسة في السباق الرمضاني المقبل، مؤكدة أنها دور مفاجأة للجمهور ويختلف عن أدوارها السابقة خاصة أنها تعود للتعاون مع كاملة أبو ذكري بعد مسلسلي” سجن النساء” و “بنت أسمها ذات”.

وعن مشاركتها للفنان أسر ياسين، قالت: “عملنا مع بعض منذ 10 سنوات وهذه هي المرة الثانية التي نجتمع فيها معًا ويارب يكون دور مميز هذا العام”.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، كانت قد خضعت لجراحة دقيقة في الوجه بأمريكا، وكشفت عن تفاصيلها مؤكدة أنها كانت صعبة وخطيرة، وكان من المحتمل أن تصاب بعد العملية بالشلل، أو تشفى إذا نجحت الجراحة.

وأضافت، أن الطبيب سألها بعد إفاقتها من التخدير إن كانت قادرة على الضحك، حيث أن ذلك يعتبر دليلا على نجاح العملية، فاطمأنت عندما تمكنت من الضحك.