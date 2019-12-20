اقرأ تهنئة أصالة المؤثرة لشقيقها في عيد ميلاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية أصالة بعيد ميلاد شقيقها ومدير أعمالها أنس نصري، واختارت أن تهديه رسالة مؤثرة شاركتها مع متابعيها، اعربت فيها عن شدة حبها واتباطها به.

أصالة نشرت صورة لأنس، معلقة عليها: «كلّ سنه وسندي أخي وحبيبي وروح قلبي ونور عيوني بألّف خير ..الدّنيي بتحلى لمّا بتكون جنبي ، ياأجمل خال لولادي وياأحلى وأنبل الشّباب ياأنّوسة الرّوووووح»، حيث تلقت الفنانة السورية تهاني الفانز، متمنيين لأنس المزيد من النجاح والتوفيق بحياته الشخصية والعملية مع شقيقته.

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يُذكر أن أصالة كانت قد طرحت ألبوم جدد بعنوان «في قربك»، تضمن 10 أغان، هي «في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد»، بالإضافة لديو غنائي جمعها بالفنان المصري مصطفى حجاج بعنوان «لما تقول يا عوم»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «ولاد رزق2»، من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، وتوزيع جلال حمداوي».

من ناحية أخرى، لم تعلن أصالة حتى الآن انفصالها رسمياً عن زوجها المخرج طارق العريان، على الرغم من تأكيد الإعلامي المصري تامر أمين خبر انفصال الزوجين في برنامجه «آخر النهار»