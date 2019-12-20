سارة نخلة وكايلي جينر بنفس الفستان.. منّ الأجمل به؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اتهمت الفنانة السورية سارة نخلة، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر بتقليدها، بعد أن ظهرت الأخيرة بإطلالة تشبه إلى حد كبير لإحدى إطلالات الفنانة السورية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المنتهي حديثاً.

سارة نشرت صورة لها بفستان أسود مثير ذو ذيل طويل، إلى جانب صورة لكايلي بنفس الفستان مع اختلاف القماش، ومكان الشق، وكتبت معلقة عليها: « يلا قوليلي بقا ان انا الّي قلدتك ، مع العلم انا لبسته في مهرجان القاهرة من شهر و انتي لابساه من ساعتين بس ، بس بطل يا بت يا كايلي بطل مش اي كلام».

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فانز ومتابعو سارة تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات غازلوا فيها الفنانة السورية مؤكدين أن جمالها العربي وطول قامتها جعلها تبدو أكثر أنوثة وإثارة من كايلي بهذه الإطلالة.

يُذكر أن سارة نجحت مؤخراً في الحصول على حكم قضائي بحبس زوجها السابق الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، لمدة عامين، في الدعوى التي اقامتها ضده واتهمته فيها بخيانة الأمانة، وعدم سداده إيصال أمانة حرره له.

من ناحية أخرى، شاركت سارة نخلة في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «حكايتي» أمام ياسمين صبري، وأحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، وفاء عامر، هنادي مهنى، وغيره، والعمل تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.