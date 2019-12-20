ابنة مي سليم تتحول لرجل أنيق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة الأردنية مي سليم متابعيها بصورة طريفة، ظهرت فيها ابنتها الوحيدة «لي لي» بـ«لوك» رجالي.

«لي لي» ظهرت في الصورة ترتدي بدلة لاسيكية أنيقة، واعتمرت قبعة سوداء، بينما بدت مي إلى جانبها بأحمر شفاة صارخ، وشعر بني مستعار، ويبدو أن الأم وابنتها كانت تخضعان لجلسة تصوير مبتكرة، تولت فيها شقيقتها دانا حمدان اختيار الأزياء،وقد حمّست الفنانة متابعيها لباقي الصور وكتبت: «قريباً».

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يُذكر أن مي سليم انجبت «لي لي» أكتوبر 2011، من زوجها السابق، رجل الأعمال المصري علي الرفاعي الذي انفصلت عنه عام 2012 بعد عامين على الزواج.

من ناحية أخرى، يُعرض لمي سليم حالياً مسلسلها الجديد «حواديت الشانزليزية» الذي تشارك في بطولته أمام إياد نصار، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم والعمل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وتجسد فيه مي دور فتاة شعبية تُدعى «فتنة».

وعلى الجانب الغنائي، كان كليب أغنية «أعلنت الحرب» آخر ما طرحته مي، والأغنية من كلمات سلمي رشيد وألحان هيثم نبيل، ومن توزيع أحمد عبدالسلام.