ياسمين صبرى تنافس في رمضان بـ«فرصة تانية» مع دياب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد الفنان محمد دياب، علي عقود انضمامه لمسلسل ” فرصة تانية” بطولة النجمة الصاعدة ياسمين صبرى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ومن قصة مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، ويجسد دياب شخصية شريرة فى أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى إجتماعى.

مسلسل “فرصة تانية” بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، وجارى التعاقد مع باقى الممثلين، ومن المقرر البدء فى تصويره مكلع شهر يناير المقبل، من إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجى.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري، قد شاركت جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

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ياسمين ظهرت في الصورة وهي ترتدي روب أبيض، بينما مازال شعرها في مرحلة الإعداد، وبهذا خرجت ياسمين عن المألوف، حيث اعتادت الظهور بكامل أناقتها بالفستان.

الفنانة المصرية علقت وكتبت: «وراء المشهد»، وانهالت عليها التعليقات من قبل عدد كبير من جمهورها الذي تغزل فيها، كما علقت الفنانة هنا الزاهد وكتبت: «الأجمل».