مسرح النهار يستقبل أولى عروض الدورة الرابعة من مهرجان "نقابة المهن التمثيلية"

القاهرة – لايف ستايل
يستقبل مسرح النهار "نقابة المهن التمثيلية" بوسط القاهرة، 21 ديسمبر الجاري، أولى عروض الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، والتي تستمر حتى 31 من الشهر الجاري، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي والمخرج سامح بسيوني مدير المهرجان.
ونرصد أسماء أعضاء لجنة التحكيم المشاركة في المهرجان بدورته الرابعة، وهما:
1- الدكتور سامح مهران رئيسًا للجنة التحكيم.
2-المخرج أحمد شفيق.
3-الدكتور صبحي السيد.
4-المخرج مازن الغرباوي.
5-المؤلف محمد سليمان عبد الملك.
6-المخرج محمد مرسي.
7-المخرج مصطفي فكري.
8-المخرج مرقص عادل.
9-النجمة هالة فاخر.
ويتنافس في المسابقة الرسمية بالمهرجان 10 عروض مسرحية متنوعة، هي عرض "تحت الكمبوشة" مأخوذ عن النص العالمي "أغنية التم" للكاتب أنطوان تشيكوف، تأليف وإخراج وتمثيل إيهاب يونس وإسلام وسوف، وعرض "حياة حواء" تأليف وإخراج محمد حلمي، وعرض "بوهيما" تأليف إيهاب جابر، وعرض "سيرة بن زوال" تأليف محمد علي، وعرض "فتاة الأقنعة" تأليف محمد عبد الوارث، و"عقد مع الشيطان" تأليف محمد سالم، و"المنعزل" تأليف أبو العلا السلاموني.
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