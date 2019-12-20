ميريام فارس تُحقِق حلمها بالغناء في السعودية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: صرّحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أن حلمها تحقق بالغناء في السعودية بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرة إلى أن أصداء الازدهار الذي تعيشه المملكة حالياً قد وصلت إلى العالم بأسره، علماً أنها التزمت بتوجيهات منظمي حفلها ضمن فعاليات #موسم_الرياض بعدم الرقص على المسرح، فيما شكرت تعاون المستشار تركي آل الشيخ، الذي لقبته بـ”عراب الفن” في الوطن العربي.
وفيما تصدر اسمها "ترند التويتر" في السعودية، أكدت على أنها ستُحيي حفلاً آخر بتاريخ 21 من ديسمبر الجاري خلال مهرجان "ميدل بيست" الذي سيُقام ضمن موسم الرياض، ويعتبر أكبر مهرجان لـلـ "دي جي" في الشرق الأوسط..
يُذكر أنها توقفت عن الغناء لدقائق خلال الحفل لتطلب الإسعاف لشخص رأته يعاني وعكةً صحية بين الجمهور. وصرّخت بالعامية اللبنانية: “لحظة في أحد مصاب، ممكن إسعاف، في حدا متضايق بين الجمهور”. فيما لاقى تصرفها الإنساني تفاعلاً جيداً بين الحضور والمراقبين على مواقع التواصل.
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