شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الجزء الثانى من Quiet Place فى مارس المقبل.. شاهد التريللر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد شهر مارس 2020 عرض الجزء الثاني من فيلم الرعب A Quiet Place، وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن التريلر الأول للجزء الجديد، وتظهر فيه إيملي بلانت بصحبة ابنها وابنتها وهما يسيران في الغابة متمسكين بالقاعدة الأولي للنجاة وهي الصمت وعدم احداث ضجة وهي القاعدة التي تسببت في نجاتهم بالجزء الاول للأحداث بعدما ضحي الأب بنفسه لإنقاذ اسرته.



فيلم الرعب في جزءه الاول A Quiet Place دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها. Advertisements الجزء الجديد من العمل تقوم ببطولته إيميلى بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثى واين دوفال بليك ديلونج وإخراج جون كراسينسكى.

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