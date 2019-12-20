شكرا لقرائتكم خبر عن والدة براد بيت لـ أنجلينا: ابنى احترمك بعد الطلاق والتزم الصمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سافرت والدة براد بيت للوس أنجلوس من أجل مواجهة أنجلينا جولي ؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار عدد من التقارير التي زعمت ذلك، إلا أن موقع " جوسيب كوب " المعني بالتحقق من الشائعات الخاصة بنجوم هوليوود نفى تماما ما تردد ووصفه بالقصة الكاذبة، وأن "جين" والده براد بيت لم تواجه أنجلينا على الإطلاق.

بدأت الشائعة بنشر موقع " Woman’s Day" تقرير يؤكد أن والدة براد بيت سئمت من تصرفات أنجلينا جولي من "التعرض العلني المستمر لابنها" ، وقررت أخذ خطوة إيجابية بخصوص هذا الوضع ، فقد أخبر مصدر للموقع أن والدة براد بيت سافرت إلى لوس أنجلوس لمواجهة الممثلة الشهيرة التي كانت تكثف جهودها بطرق مختلفة لمهاجمة براد، وهو الأمر الذى أزعجها خلال ثلاث سنوات طويلة من انفصال براد و جولي .

وواجهت والدة براد النجمة الشهيرة، وأخبرتها كيف حافظ براد على صمته في حين كانت جولي تستمر في معركة الطلاق والحضانة ، وجهودها المستمرة لإبقاء الأطفال بعيدا عنه" .