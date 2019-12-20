عائشة بن أحمد تظهر بشكل مختلف فى "الفلوس" و"توأم روحى" لحسن الرداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة عائشة بن أحمد لأكثر من مفاجأة تظهر بها خلال فيلمها الجديد (توأم روحي) التي بدأت تصويره مؤخراً، حيث كشفت فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أن أبرز تلك المفاجآت تتمثل في ظهورها خلال الأحداث عبر أكثر من شخصية بمثابة مفاجآت للجمهور الذي لم يعتد منها الشكل التي ستظهر به ضمن الفيلم الذي يدور في قالب رومانسي.

وأكدت عائشة بن أحمد أنها تنتظر بفارغ الصبر عرض فيلم "الفلوس" التي تشارك فيه إلي جانب مجموعة من النجوم أبرزهم تامر حسني وزينة وخالد الصاوي، حيث تم تحديد يوم 25 من ديسمبر ليكون موعد طرحه.

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