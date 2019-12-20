- 1/33
- 2/33
- 3/33
- 4/33
- 5/33
- 6/33
- 7/33
- 8/33
- 9/33
- 10/33
- 11/33
- 12/33
- 13/33
- 14/33
- 15/33
- 16/33
- 17/33
- 18/33
- 19/33
- 20/33
- 21/33
- 22/33
- 23/33
- 24/33
- 25/33
- 26/33
- 27/33
- 28/33
- 29/33
- 30/33
- 31/33
- 32/33
- 33/33
شكرا لقرائتكم خبر عن رواد الفن حسن يوسف ويوسف شعبان والهام شاهين وعزت العلايلي أول المكرمين بحفل الهيئة الوطنية الإعلام والان مع تفاصيل الخبر
وأحيا حفل قناة النيل للدراما الذي يقام برعاية الهيئة الوطنية للاعلام، النجم خالد سليم الذي تالق وامتع الحضور بباقة من اجمل اغانيه وشاركه بناء علي طلبه المطربة لطيفة والمطرب حماده هلال .
الحفل يقام برعاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي يسلم تكريمات وجوائز الدراما المصرية والعربية للنجوم الذين تميزوا على شاشات التليفزيون المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر رواد الفن حسن يوسف ويوسف شعبان والهام شاهين وعزت العلايلي أول المكرمين بحفل الهيئة الوطنية الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.