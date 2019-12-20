رواد الفن حسن يوسف ويوسف شعبان والهام شاهين وعزت العلايلي أول المكرمين بحفل الهيئة الوطنية الإعلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية الإعلام، رواد الفن المصري والعربي حسن يوسف ويوسف شعبان وعزت العلايلي والهام شاهين ومحمود قابيل عن مجمل اعمالهم بحضور المخرج اسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة والاعلامية ايناس عبد الله رئيس قناة النيل للدراما، واهدي النجم محمود قابيل تكريمه للفنان الراحل عزت ابو عوف. وأحيا حفل قناة النيل للدراما الذي يقام برعاية الهيئة الوطنية للاعلام، النجم خالد سليم الذي تالق وامتع الحضور بباقة من اجمل اغانيه وشاركه بناء علي طلبه المطربة لطيفة والمطرب حماده هلال . الحفل يقام برعاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي يسلم تكريمات وجوائز الدراما المصرية والعربية للنجوم الذين تميزوا على شاشات التليفزيون المصري. Advertisements

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