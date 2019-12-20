فيديو.. خالد سليم يبدأ حفل نايل دراما لتكريم نجوم الدراما بأغنية "بلاش الملامة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم خالد سليم حفل قناة نايل دراما لتكريم نجوم الدراما المصرية والعربية بأغنيته الشهيرة "بلاش الملامة" التي لاقت استقبال حافل من كل النجوم الحاضرين، ويواصل الحفل بتقديم باقة من أجمل أغنياته التى تنال إعجاب محبيه. وحضر الحفل منذ قليل، عدد آخر من النجوم منهم، محمد رمضان ودنيا سمير غانم وشقيقتها ايمي وخالد الصاوي وسيد رجب وسمير صبري والهام شاهين وعمرو سعد. الحفل يقام برعاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي سيسلم تكريمات وجوائز الدراما المصرية والعربية للنجوم الذين تميزوا على شاشات التليفزيون المصري وبحضور الاعلامية ايناس عبد الله رئيس قناة النيل للدراما والمخرج اسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة . Advertisements

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