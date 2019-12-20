- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كلها شائعات.. براد بيت لا تربطه علاقة بـ جينيفر أنيستون أو غيرها والان مع تفاصيل الخبر
بدأت الشائعة بعد نشر تقارير تؤكد أن هذا الأسبوع حرص براد بيت علي حضور حفل الكريسماس الذي أقامته زوجته السابقة خلال عطلة نهاية الأسبوع ما كان السبب الحقيقي الذي دفع مجلة " In Touch " لوضع صورتهما معا علي الغلاف مع عنوان يؤكد أن الثنائي عادا لعلاقتهما من جديد ، وأشار التقرير إلى أن حضور الحفل لاحظوا انهما كانوا حقا سعداء معا .
وأكد مصدر للمجلة أن براد بيت وجنيفر أنيستون استعادا علاقتهما سرا منذ شهرين تقريبا.
وأضاف المصدر أن احتفالات الكريسماس أفضل مناسبة ليعودا من أفضل ثنائيات هوليوود .
غلاف المجلة
كانت هذه تفاصيل خبر كلها شائعات.. براد بيت لا تربطه علاقة بـ جينيفر أنيستون أو غيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.