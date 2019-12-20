شكرا لقرائتكم خبر عن كلها شائعات.. براد بيت لا تربطه علاقة بـ جينيفر أنيستون أو غيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل عاد النجمان براد بيت وجنيفر أنيستون لقصة حبهما وارتباطهما في أعياد الكريسماس؟ سؤال انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما أثار الكثير من الجدل بين محبى ومعجبي النجمين، وبعدما تواصل موقع " جوسيب كوب" المعني بالتحقق من الشائعات مع المتحدث باسم براد بيت أكد أن نجم هوليوود الشهير غير مرتبط بجنيفر أنيستون أوغيرها.

بدأت الشائعة بعد نشر تقارير تؤكد أن هذا الأسبوع حرص براد بيت علي حضور حفل الكريسماس الذي أقامته زوجته السابقة خلال عطلة نهاية الأسبوع ما كان السبب الحقيقي الذي دفع مجلة " In Touch " لوضع صورتهما معا علي الغلاف مع عنوان يؤكد أن الثنائي عادا لعلاقتهما من جديد ، وأشار التقرير إلى أن حضور الحفل لاحظوا انهما كانوا حقا سعداء معا .

وأكد مصدر للمجلة أن براد بيت وجنيفر أنيستون استعادا علاقتهما سرا منذ شهرين تقريبا.

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وأضاف المصدر أن احتفالات الكريسماس أفضل مناسبة ليعودا من أفضل ثنائيات هوليوود .