نجوم الفن في حفل نايل دراما (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم حفل تكريم قناة "نايل دراما" السنوي، أمس في أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، في حضور عدد من نجوم مصر والعالم العربي، المكرمين على مجمل ما قدموه من أعمال خلال العام.
حضر الحفل من النجوم دنيا وإيمي سمير غانم، وحسن يوسف، وعمرو سعد، وصلاح عبدالله، وصبري فواز، ومي عمر، ويوسف شعبان، وشيري عادل، وغيرهم من نجوم الحفل، الذي أحياه الفنان خالد سليم.
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