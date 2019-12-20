منى زكي تعلن عن انضمام فرد جديد إلى عائلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة منى زكى صورة، عبر خاصية "ستوري" على حسابها بـ"إنستجرام"، صورة لكلبها الجديد. كتبت منى زكي: "شامشون فرد جديد انضم لعائلتنا"، وأضافت على الصورة تاريخ 18 ديسمبر 2019. تشارك منى زكي حاليًا في تصوير فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا، والفنان ظافر العابدين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد جلال.

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