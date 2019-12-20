رانيا يوسف "متألقة" ومحمد رمضان مع ابنته.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال24 ساعة:

رولا سعد

شاركت الفنانة رولا سعد، جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وكتبت: "اقترب من كل شيء يجعلك ترى الحياة جميلة، ومُفعمة بالأمل".

مي حلمي

نشرت الإعلامية مي حلمي، صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الشتاء.

أسما شريف منير

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة لابنتها لارا السكري بملابس سانتا كلوز، وعلقت عليها "سانتا قادم الآن".

فايا يونان

شاركت الفنانة فايا يونان، جمهورها بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" تعلن عن حفلتها الجديدة في تونس اليوم.

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علا الفارس

نشرت الفنانة علا الفارس، صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت إعجاب متابعيها.

رانيا يوسف

شاركت الفنانة دنيا بطمة، جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت إعجاب متابعيها ووصفوها بالمتألقة.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة ظهرت بها رفقة سمير غانم وإيمان السيد، وعلقت عليها: "يا ترى ده فيلم ولا مسلسل ولا مسرحية".

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها رفقة ابنته كنز.

إيمي سمير غانم

نشر الفنانة إيمي سمير غانم، صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع شقيقتها دنيا والفنانان الكبيران صلاح عبدالله ويوسف شعبان.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.