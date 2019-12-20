بالفيديو.. نادين البدير بتصريح صادم: الرجل يبحث عن شرفه بين أفخاذ النساء!

تعرضت الإعلامية ومقدمة البرامج نادين البدير، لانتقادات لاذعة من قبل عدد كبير ممن تابعوا حلقة برنامجها الحواري (اتجاهات)، بعد أن هاجمت بضراوة الرجل العربي متهمةً إياه بأنه يبحث عن شرفه بين “أفخاذ النساء” بعد أن فقدها في ساحات القتال، وهو ما جعل هاشتاغ: “اعقبي يانادين” يتصدر الترند في السعودية، حيث وصف المغردون ما قالته نادين بأنه تجنٍ وتجاوز خطير وغير مقبول.

وطالب مغردون بمحاسبة البدير وتوقيفها، فهي لم تحدد أحدًا في حديثها، وإنما كان بشكل عام، الأمر الذي يؤكد أنه يشمل جميع الرجال.

وتجاوزات نادين – كما وصفها – المغردون لم تكن الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، بعد أن قيل إنها تعيش عقدة الذكور منذ سنين طويلة، قبل أن تلتحق بالإعلام المرئي؛ إذ أكد البعض أنها تعرضت لأذى كبير من أحد الرجال.

وقال المغردون إن البدير كانت تتحدث بطريقة استفزازية؛ إذ لم يكن يتوقع أحد أن تظهر بهذه الجرأة، وتساءل البعض كيف لطاقم العمل من الرجال أن يصمتوا طوال الحلقة دون أن يفعلوا شيئًا؟

ووجد مقطع الفيديو، تداولًا لافتًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات للبدير وأسلوبها في الطرح؛ إذ بدت تتحدث وهي غاضبة بشكل خارج عن المألوف.

وانهالت الانتقادات على البدير، وطالبها البعض بالاعتذار من الجميع، فيما ذهب البعض لأبعد من ذلك وطالب إدارة القناة بالتدخل.